Ученые обнаружили самый дешевый способ продлить жизнь

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Москва, 9 апреля. Французские исследователи доказали, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе сможет продлить жизни. В эксперименте принимали участие мышиные лемуры.

Ученые Национального центра научных исследований Франции на протяжении десяти лет работали над проектом. Исследователи разделили мышиных лемуров на две группы, сообщает Еurekalert. Одна группа питалась по-старому, другой же сократили калорийности на 30 процентов.

Как оказалось, животные, которые потребляли меньше калорий, увеличили продолжительность жизни в два раза по сравнению с теми, кто питался как обычно. Когда последний лемур из первой группы умер, треть животных из второй группы были живы, сообщает «Комсомольская правда».

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