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Одной отставкой тренера не обойтись: Герасимец отреагировал на ситуацию вокруг «Зенита»
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    Одной отставкой тренера не обойтись: Герасимец отреагировал на ситуацию вокруг «Зенита»

    15:21  9 Апреля 2018
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    Одной отставкой тренера не обойтись: Герасимец отреагировал на ситуацию вокруг «Зенита»

    Санкт-Петербург, 9 апреля. Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию вокруг главного тренера команды Роберто Манчини, который в скором времени может покинуть петербургский клуб.

    «Мне кажется, уже давно настал момент, когда «Зениту» нужно искать нового тренера. Дело не в результатах — это дело поправимое. Дело в ситуации в команде, в самом поведении тренера. Во-первых, тренер не отвечает за свои слова, что недопустимо. Ему никто не верит: ни болельщики, ни журналисты, ни специалисты. Ни, в первую очередь, футболисты. Он может в одном интервью говорить две абсолютно противоположные вещи, не отдавая отчет в своих действиях. Тренер публично высказывается о несостоятельности своих игроков, он в них не верит, не поддерживает их. Постоянно говорит о судействе и том, что ему не тех игроков купили. Так ты покажи свое тренерское мастерство — сделай из того, что есть. Не может. Думаю, клуб уже запоздал с этими шагами, поэтому Лигу чемпионов мы уже вряд ли увидим. Нужны глобальные изменения, на уровне вектора развития клуба. Они назрели. Одной отставкой тренера не обойтись. Видно, что в клубе много дилетантизма, очень многие вещи недоделаны, не регулируются, не координируются. То, что происходит с командой — вина, прежде всего, Манчини и тех, кто его пригласил. Они должны разделить ответственность. Ни в одной команде России нет таких шикарных условий для работы. Если есть какие-то проблемы, то говори о них с руководством, не нужно выносить их на публичное обсуждение. И говори вовремя, а не через полгода», — заявил специалист.

    Одной отставкой тренера не обойтись: Герасимец отреагировал на ситуацию вокруг «Зенита»

    В субботу «Зенит» проиграл в домашнем матче прямому конкуренту «Краснодару» со счетом 1:2 и опустился на пятую строчку в таблице чемпионата России. Теперь сине-бело-голубые отстают от «Локомотива», идущего на первой строчке, на 10 очков за 6 туров до финиша.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #футбол #петербург #зенит #манчини #герасимец
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