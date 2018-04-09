«Одиночество как судьба»: Сурков объявил о начале нового пути России

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Москва, 9 апреля. Помощник президента России Владислав Сурков рассказал в своей статье «Одиночество полукровки (14+)» о начале особого пути своей страны.

В новом номере журнала «Россия в глобальной политике» появился материал, посвященной пути развития России после 2014 года. Сурков — автор материала — отмечает, что страна не должна ориентироваться ни на Запад, ни на Восток.

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась, — констатирует помощник российского президента. — Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути».

В своих рассуждениях Сурков сравнивает Россию с полукровкой. Он отмечает, что наша страна является всем государствам родственником, но остается ни для кого родной.

«Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке», — убежден он.

В своей статье Сурков напоминает о словах императора Александра III, который заявил о том, что у России есть только два союзника — армия и флот.

«Самая, пожалуй, доходчивая метафора геополитического одиночества, которое давно пора принять как судьбу», — заключает политик.

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