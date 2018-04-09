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Сирия под гнетом провокаций: мнимая химатака в сирийской Думе как повод для удара США
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    Сирия под гнетом провокаций: мнимая химатака в сирийской Думе как повод для удара США

    16:43  9 Апреля 2018
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    Запад обвиняет Дамаск в использовании химоружия в Думе

    Военные специалисты РФ побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили там следов боевого применения хлора или других отравляющих веществ. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Туда уже, на это место, выезжали и наши военные специалисты, там побывали специалисты Сирийского общества Красного полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН, Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан», — подчеркнул министр.

    Отсутствие «пострадавших»

    Кроме того, врачи из самого города Дума (Восточная Гута Дамаска — прим. ред.) также отмечают, что к ним не поступали пострадавшие с признаками отравления боевыми отравляющими веществами (БОВ). Эту информацию медики пережали через представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Так, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что «ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями».

    Эксперт объяснил, куда делись «пострадавшие» от мнимой химатаки в сирийской Думе

    Согласно его заявлению, люди, которым в последнее время оказывалась медицинская помощь «прибывали с обычными травмами».

    «Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на врача.

    Далее — помощник врача, водитель скорой помощи Ахмед Саур, через российских специалистов Центра по примирению враждующих сторон рассказал, что к ним не поступали люди с «ужасающими поражениями» от использования хлора.

    «Я помощник врача в скорой помощи, вожу больных в больницу в городе Дума. С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления — только обычные военные травмы. Слава богу, город сейчас будет возвращаться к мирной жизни. И все будет налажено», — пояснил медбрат.

    «Бедные дети»

    Примечательно так же и то, что большая часть «жертв» якобы состоявшейся химической атаки в сирийской Думе, были теми же детьми, которые использовались в других видео и фото доказательствах от так называемых «Белых касок».

     

    Далее, пользователи одного из популярных в социальной сети «Вконтакте» пабликов WAR NEWS TODAY отметили, что среди «жертв» химической атаки есть девочка, которую САА травила боевыми отравляющими веществами уже трижды, но каждый раз ее буквально вытаскивают с того света «доблестные специалисты» «Белых касок».

    Эксперт объяснил, куда делись «пострадавшие» от мнимой химатаки в сирийской Думе

    Доктор военных наук, председатель Союза Геополитиков и обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что «пострадавшие в Думе делись туда же, куда делся Сергей Скрипаль, якобы отравленный нервно-паралитическим газом в Солсбери».

    «То есть это очередная, грубо и топорно сработанная провокация, которая была направлена на то, чтобы оправдать военное присутствие международной коалиции в Сирии и действующей против армии страны  — США. Надо заметить, что хлор уже много лет не является боевым отравляющим веществом, впервые его использовали в Первой мировой войне и в дальнейшем от него отказались. Поэтому хлор может быть использован только боевиками, так как произвести его достаточно просто в кустарных условиях», — подчеркнул эксперт.

    Эксперт объяснил, куда делись «пострадавшие» от мнимой химатаки в сирийской Думе

    Последствия поражения БОВ

    Военный аналитик напоминает, что активные вещества хлора в большом количестве содержатся в различных моющих и чистящих средствах, которые можно купить в любом магазине хозяйственных товаров. Кроме того при помощи хлора производится обеззараживание воды и существуют методики, позволяющие это вещество выделять в больших количествах и использовать его в подобных инсценировках.

    «Второе — «Белые каски» показывали якобы пораженных хлором сирийцев. Это тоже полнейшая чушь, потому что отличительным признаком отравления хлором всегда было горловое кровотечение, но ничего подобного у «пострадавших» на видео видно не было. Да и сами ребята из «Белых касок», которые изображали из себя спасителей, так быстро в Думе бы не появились, к тому же без средств индивидуальной защиты. Остаточная концентрация хлора, если бы его использовали на самом деле, вызывали бы у них сильнейший кашель, чего опять же не было», — говорит Сивков.

    По мнению собеседника ФАН, все промахи желающих выставить президента Сирии Башара Асада  в роли тирана угнетающего свое населением химоружием, свидетельствует об одном — интеллектуальный потенциал политических элит Запада и их спецслужб, которые организуют эти провокации — чрезвычайно низок. К тому же у них просто не хватает времени на хорошую организацию таких провокаций.

    Эксперт объяснил, куда делись «пострадавшие» от мнимой химатаки в сирийской Думе

    «Само по себе применение Сирией химоружия в Думе — это полнейшая глупость, потому что там есть мирное население, а Дамаск не раз демонстрировал стремление минимизировать потери мирного населения. Более того действия в окруженном Алеппо, где находились боевики, действия в Восточной Гуте, где тоже были боевики, показывают, что САА могла просто сравнять эти населенные пункты с землей, но не сделала этого. Дамаск заботится о своих гражданах и даже в приведенных выше случаях он шел на то, чтобы выпускать боевиков из окружения, даже с оружием. И все это делалось для спасения мирного населения», — заключил эксперт.

    Реакция в социальных сетях

    Отдельно стоит отметить и реакцию антиглобалистски настроенных западных блогеров, которые в своих выступлениях рассказывают о том, что Дамаску действительно не было резона использовать химическое оружие в то время, как ранее он допускал вывод боевиков из Алеппо и Восточной Гуты ради спасения мирного населения.

    Так, пользователь видеохостинга Марам Сасли (PartisanGirl — прим. ред.) напомнила, что за неделю до атаки президент США Дональд Трамп заявлял о скором выводе американских войск из Сирийской арабской республики. Однако теперь его мнение стало диаметрально противоположным и сейчас он грозится тем, что президент САР «получит по заслугам».

    «Это полностью повторяет сценарий прошлогоднего инцидента — химическая атака в Идлибе была почти ровно год назад, 4 апреля 2017 года. И там тоже за неделю до инцидента, США заявляли, что у них больше нет цели свергнуть «режим» Асада... Эти обвинения в химатаке направлены на то, чтобы оправдать присутствие США в Сирии и стать поводом для Третьей мировой войны», — подчеркнула девушка.

    Второй видеоблогер Пол Джозеф Уотсон в свою очередь подчеркнул, что боевики и члены различных радикальных оппозиционных группировок уже согласились покинуть город Дума в течение 48 часов, поэтому использовать против них боевые отравляющие вещества, как минимум глупо.

    «Они проиграли эту битву! 90 процентов Восточной Гуты уже освобождено. Так зачем сирийской армии саботировать свою победу? И почему всякий раз «химические атаки» происходят тогда, когда сирийская армия вплотную подбирается к цитаделям джихадистов? Из-за этого инцидента мы опять приближаемся к большой войне на Ближнем Востоке. Без разбирательств, зато на основании слез Иванки Трамп!», — отметил блогер.

    На этом фоне разговоры о применении Дамаском химического оружия выглядят, по меньшей мере, смешно и нелепо. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть якобы 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными САР на Думу.

    «Белые каски» — якобы независимая организация, которая, прикрываясь гуманитарными миссиями, помогает террористам.

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    Автор: Сергей Чемеков
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    #путин #россия #сша #сирия #запад #дума #химатака
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