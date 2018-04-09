Жириновский готов жестко наказывать за фейки: Госдума объявила войну интернет-терроризму

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В Госдуме прошло совместное заседание экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте и думского комитета по информационной политике, на котором обсуждалась ответственность за распространение фейков в Интернете, в том числе через мессенджер Telegram. Ранее с такой инициативой по следам трагедии в Кемерово выступили известные российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов). Участвующий в заседании член экспертного совета Госдумы по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян поделился с Федеральным агентством новостей последними новостями о том, как парламентарии собираются объявить войну фейками в Интернете.

Как рассказал Манукян, до начала заседания всем участника мероприятия раздали законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об информации». Предложенные экспертами поправки предусматривают ужесточение контроля над соцсетями и ответственность за распространение в Интернете ложных сообщений и фейковых новостей.

Как отметил участвовавший в заседании вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект постановления предусматривает, что все социальные сети, которые представлены в российском сегменте Интернета, обязаны будут открыть представительства в России, а также выполнять все требования российского законодательства относительно нераспространения контента, не соответствующего требованиям законов РФ.

«Соцсети должны будут в течение 24 часов удалять информацию с пропагандой войны, направленную на разжигание ненависти и вражды», — подчеркнул Толстой.

Напомним, одна из самых популярных в России социальных сетей — Facebook — отказывается открыть свое представительство в России. Детище Марка Цукерберга неоднократно повергалось критике за нарушение тайны переписки, незаконную обработку персональных данных и рассылку спама. Также Facebook — один из лидеров по распространению фейковых новостей. В то же время сама компания активно нарушает свободу слова — Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировали аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других российских ресурсов.

В связи со сложившейся ситуацией лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел поправки, предложенные в закон «Об информации», даже слишком либеральными, рассказал Вадим Манукян.

«Стоит еще ужесточить этот закон, особенно в данной ситуации. Это нужно делать в том случае, если свобода слова используется для разрушения страны», — процитировал блогер слова Владимира Жириновского.

Сам Манукян предложил дополнить закон «Об информации» понятием «интернет-терроризм».

«Я выступил с предложением, что необходимо дополнить закон поправкой о необходимости ввести понятие «интернет-терроризма». Это понятие будет распространяться на случаи, когда блогеры, проживающие в иностранных государствах, осуществляют целенаправленные информационные атаки с целью дестабилизировать Россию, — рассказал Вадим Манукян Федеральному агентству новостей.

Напомним, во время страшного пожара в Кемерово, который произошел 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», погибли 64 человека, большая часть погибших — дети. При этом нашлись те, кто распространял фейковые «новости» по поводу количество жертв пожара. По версии правоохранительных органов, это делалось, чтобы посеять панику и вызывать недоверие в обществе. За подобную деятельность Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), который распространял в Интернете слухи о якобы «сотнях погибших» в Кемерово. Кувиков был объявлен в розыск, однако Украина отказалась выдать подозреваемого.

В связи с кемеровской трагедией появилось много инициатив «снизу», направленных на то, чтобы поставить заслон фейкам и деструктивной информации, распространяемой в Интернете. В частности, с таким предложением выступил депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин.

В конце прошлой недели назад Роскомнадзор потребовал заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ руководства этой компании выполнить требования ФСБ России о предоставлении ключей шифрования, как это предусмотрено российским законодательством. На досудебной блокировке Telegram Роскомнадзор, впрочем, настаивать не стал.

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