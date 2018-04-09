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Сирия: Красный Полумесяц не зафиксировал пострадавших от химатаки в Восточной Гуте
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    Сирия: Красный Полумесяц не зафиксировал пострадавших от химатаки в Восточной Гуте

    15:29  9 Апреля 2018
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    Сирия: Красный Полумесяц не зафиксировал пострадавших от химатаки в Восточной Гуте

    Дамаск, 9 апреля. В течение двух последних суток сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца не зафиксировали ни одного случая отравления химическими веществами, в том числе на территории Восточной Гуты. Распространенное ранее СМИ заявление о пациентах, якобы пострадавших при химической атаке в городе Дума, представитель Красного Полумесяца в Дамаске объявил фальшивкой.

    «Мы, как организация Красного полумесяца, в последние двое суток не фиксировали никаких случаев, так как наши медики не работали из-за текущих событий. Заявление, которое вышло от имени Красного полумесяца, не действительно, потому что мы никогда не делаем никаких заявлений в СМИ», — подчеркнул представитель арабской медицинской организации в беседе с РИА Новости.

    Таким образом, в Красном Полумесяце не зафиксировали ни одного пострадавшего от химического отравления с момента якобы имевшей место химической атаки в городе Дума.

    Сирия: Красный Полумесяц не зафиксировал пострадавших от химатаки в Восточной Гуте

    Напомним, ранее ряд СМИ растиражировал сообщения о «десятках погибших, в том числе детей» в результате химатаки с хлорой в городе Дума. Представители российского Центра по примирению в Сирии категорически опровергли сведения о химической атаке, предложив направить в Думу специалистов для сбора всех необходимых анализов. В МИД Сирии констатировали, что очередные обвинения в адрес Дамаска «скучны и неубедительны».

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    Автор: Валентин Меликов
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