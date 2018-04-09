Нотариус в Тюмени заставила клиентов вымыть туалет перед консультацией

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Тюмень, 9 апреля. Нотариус в Тюмени заставила посетителей мыль туалет. Видеозапись инцидента в одной из нотариальных контор Тюмени попала в Сеть.

На кадрах запечатлена перепалка нотариуса с посетителями, возникшая после того, как одна из клиенток воспользовалась туалетом в здании конторы. Как пишет URA.ru, юриста возмутило то, что девушка после себя оставила грязь. При этом нотариус заявила, что приема не будет «из-за того, что туалет грязный».

После этого одна из посетительниц ополоснула унитаз водой. Только после этого нотариус продолжила работу. Предварительно она закрыла санузел на ключ. Отмечается, что нотариус уже не в первый раз получает отрицательные отзывы в социальных сетях по поводу своего отношения к клиентам.

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