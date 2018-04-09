СМИ рассказали, зачем британские власти хотят снести дом Скрипаля

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Лондон, 9 апреля. Власти Великобритании собираются снести дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, а также бар и ресторан, где они с дочерью были в день отравления. В данный момент все здания обнесены трехметровым забором.

Как сообщает Infox со ссылкой на Mail on Sunday, снос зданий более экономически выгоден властям, чем полная проверка на отравляющие вещества.

Как стало известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили ресторан Zizzi и паб The Mill. В этих местах продолжают работать следователи. Ожидается, что здания не будут сносить до осени.

В статье отмечается, что вещество «Новичок» было разработано так, чтобы его действие заняло около четырех часов. Это позволило преступникам спокойно выехать за границы страны, пишут «Дни.ру».

Есть данные, что в случае со Скрипалем «Новичок» использовался в форме прозрачного геля. Его нанесли на ручку входной двери в доме Сергея Скрипаля.

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