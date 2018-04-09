Украина на пороховой бочке: в Совфеде отреагировали на обращение Порошенко к ФРГ по газу

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Президент Украины Петр Порошенко обратился к Германии с просьбой пересмотреть позицию по масштабному российско-европейскому проекту «Северный поток — 2».

«Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. «Северный поток — 2» — это чисто политический проект, который финансирует Россия», — заявил Порошенко.

По его мнению, европейским государствам стоит увеличить закупки газа, которые поступали бы через территорию Украины, и модернизировать газотранспортную систему, принадлежащую Киеву.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил о том, что газотранспортная система Украины на сегодняшний день является пороховой бочкой. И об этом знают все страны.

«Первый раз мы предупредили об этом еще пять лет назад и сообщили, что, исходя из технического состояния, мы прекратим транзит газа через территорию Украины в 2019 году, если ее газотранспортная система Украины не будет модернизирована и отремонтирована. Если я не ошибаюсь, в 2014 году Киев закрыл и законсервировал две ветки и заявил, что никакой необходимости в них нет. В действительности же они были законсервированы потому, что Украина не могла их эксплуатировать», — отметил парламентарий.

По словам сенатора, все то лицемерие, которое сегодня демонстрирует руководство Украины, становится понятным многим западным руководителям. Благодаря «Северному потоку — 2» Россия будет продолжать оставаться для стран Европы надежным и понятным поставщиком голубого топлива.

«Также он позволит выполнить все обязательства по поставкам газа, которые Россия взяла на себя перед странами Европы. В этом проекте нет никакой политики», — заключил Франц Клинцевич.

Он напомнил, что и 10, и 15 лет назад российский «Газпром» предлагал взять белорусскую газотранспортную систему на свой баланс и готов был ее эксплуатировать.

«У «Газпрома» есть финансовые и технические возможности содержать ее в нормативном состоянии. Украина же сделать этого не может, она занимается лишь ее эксплуатацией, никакого ремонта и обслуживания не производится. То есть без «Северного потока — 2» мы не сможем выполнять договорные обязательства, взятые на себя перед странами Европы», — резюмировал Франц Клинцевич.

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