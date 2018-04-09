«Пора ввести ЧФ РФ»: в России предложили радикальный ответ на провокации «москитного флота» Украины

В закладки

Москва, 9 апреля. Необходимо ввести Черноморский флот в Азовское море, чтобы не допустить повторения задержания российских кораблей, как это произошло с судном «Норд», заявил военный эксперт Семен Багдасаров.

Багдасаров возмущен ситуацией вокруг российского судна «Норд», которое удерживают украинские пограничники. В понедельник, 9 апреля, стало известно, что Украина во второй раз не выпустила экипаж судна с территории страны.

«В Азовском море у них там москитный флот – две шаланды, и они захватывают наш корабль, — констатировал он в эфире телеканала «Россия-1». — Пора навести порядок. Керченский пролив закрыли – очень хорошо».

Он констатировал, что меры в ответ на задержание «Норда» со стороны России должны быть радикальными. Эксперт предложил ввести в Азовское море Черноморский флот.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.