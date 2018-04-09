Сирия: МККК заявил, что не имеет проверенных данных о предположительной химатаке в Думе

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Москва, 9 апреля. Представитель Международного Комитета Красного Креста Иоланда Жакеме заявила, что МККК не располагает проверенной информацией о предположительной химатаке в сирийской Думе и возможных жертвах.

«У нас нет представителей в Думе, поэтому у нас нет информации из первых рук», — пояснила Жакерме.

При этом она напомнила, что международное законодательство запрещает использование химического оружия запрещено.

Как сообщалось ранее, сообщения о химатаке в Думе распространили ранее оппозиционные интернет-порталы и катарский телеканал «Аль-Джазира». Утверждалось, что бомбу с хлором в пригороде Дамаска применили правительственные войска, в результате погибли десятки мирных жителей Думы.

При этом местные врачи сообщили представителям российского Центра по примирению враждующих сторон, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. В свою очередь боевики, покидающие Восточную Гуту по согласованию с властями, сообщили они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

В МИД РФ заявили, что сообщения о химатаке являются информационным вбросом, единственная цель которого — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, а обвинения в адрес войск Дамаска, связанные с примирением химического оружия, «скучны и неубедительны».

Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали обсудить инцидент на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Москва также созывает заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

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