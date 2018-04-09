Игорь Юргенс: Владельцы ТРЦ обязаны страховать свои здания

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Москва, 9 апреля. Владельцев торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других подобных заведений обяжут страховать свои здания и имущество.

Прежде всего, речь идет о тех объектах, в которых собирается более 5 тысяч человек, заявил Федеральному агентству новостей президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Вопрос о страховании торговых центров вновь встал ребром после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами пожара в котором стали 64 человека, включая 41 ребенка.

«Мы работаем над стандартом, который в виде законопроекта передан в профильный комитет Государственной думы — по финансовому рынку, — отметил Юргенс. — Его глава, господин Анатолий Аксаков, уже рассказал, что у него есть все необходимые материалы. Обязательным или вмененным будет такое страхование — пускай решают законодатели».

По его словам, обязательное страхование будет осложнено тем, что у государства попросту нет федеральных или муниципальных денег, чтобы застраховать все объекты. В связи с этим предлагается вариант, чтобы частники, безусловно, страховали заведения, где собирается много людей. В первую очередь, торговые центры или места массового скопления людей при проведении массово-зрелищных мероприятий. То есть человек арендует здание, помещение у государства, затем страхует свою ответственность и предъявляет потом государству свои права на компенсацию — в случае пожара, затопления и других подобных случаев.

Иначе, подчеркивает Юргенс, не надо вообще давать в аренду такие помещения.

«Если говорить конкретно о «Зимней вишне», то, насколько я знаю, там речь идет о небольших, по общим меркам, суммах, — свидетельствует он. — Порядка ста миллионов (есть информация, что общий ущерб составляет три миллиарда рублей – прим. ФАН). Некоторые арендаторы, например, «Детский мир» и еще какое-то заведение, свою ответственность застраховали, поэтому деньги получат. Так, по крайней мере, нас информировал ряд страховых компаний, у которых они были застрахованы».

Плюс к этому есть несколько случаев, немногочисленных, когда были по жизни и здоровью застрахованы люди из числа погибших и пострадавших. Они или их родственники тоже получат компенсацию.

Предложенный законопроект, прежде всего, обяжет владельцев зданий типа «Зимней вишни» страховать свои помещения.

«Они застрахуют свои помещения, а дальше арендаторы, если захотят, застрахуют свою ответственность, — подчеркивает президент Всероссийского союза страховщиков. — Но главным образом, владельцы зданий будут обязаны их страховать от пожаров, наводнений и других катастроф, которые оговорят законом».

Одна из главных точек преткновения — какое именно количество людей может браться в расчет.

«Мы предлагали разные цифры, но при этом говорили о рок-фестивалях и других больших зрелищных мероприятиях, где пожар, в принципе, не является основной угрозой, — отмечает Юргенс. — Тут угроза, например, давка. А вообще, мы говорим о пяти тысячах человек. Как разово, так и в совокупности в течение дня, если проходит зрелищное мероприятие. В кинотеатрах и тому подобное».

Самое большое опасение страховщиков состоит в том, что принятие столь жизненно важного документа может растянуться на долгий срок, как это бывало раньше уже не раз.

«С «Хромой лошадью» так много лет и происходит, — привел глава ВСС красноречивый пример. — С тех пор — ничего. Нашим законодателям и властям необходимо набраться, наконец, решимости и высказаться уже по данной теме».

Напомним, что пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года оказался крупнейшим по числу жертв в постсоветской истории России. Тогда погибли 156 человек.

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года стали 64 человека.

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