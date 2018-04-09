«Правая рука» главаря ИГИЛ уничтожен в Ираке — СМИ

В закладки

Багдад, 9 апреля. «Правая рука» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) по имени Абу-Валид аш-Шишани был уничтожен вооруженными силами Ирака.

Как сообщило арабское издание Al Sumaria, аш-Шишани — настоящее имя Муслим Маргошвили — был уничтожен иракскими силами безопасности в пустынной местности неподалеку от города Киркук на севере Ирака. Об был одним из самых известных полевых командиров ИГ1 родом с территории бывшего Советского Союза.

Один из наиболее известных подручных лидера ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади был по происхождению чеченцем из Панкисского ущелья в Грузии, как и другой известный полевой командир ИГ Тархан Батирашвили — Абу Умар аш-Шишани, которого так и не удалось достать ни ВВС США, ни ВКС РФ.

Как отмечает Fars News, в течении минувшей недели иракским силам безопасности удалось также уничтожить Мухаммеда Аббуда — главу подготовки террористов-смертников ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.