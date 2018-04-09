Сирия: САА возобновило наступление в Хаме, террористы несут потери

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Дамаск, 9 апреля. Сирийские войска возобновили операцию против террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемых запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1 в провинции Хама. Как сообщает Fars News, боевики несут серьезные потери.

Наступление возобновилось в понедельник после того, как террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли масштабную атаку на позиции правительственных войск. В ответ свежие сирийские части применили ракетную и ствольную артиллерию, обстреляв позиции «Ан-Нусры» и других террористических группировок в Аль-Латамине, Кафр Зита и Мореке в на севере Хамы.

Одновременно армия начала атаку на укрепленные пункты террористов в Джурине и равнине Западный Аль-Габ. В результате наступления были уничтожены несколько десятков боевиков.

Вчера, отметим, правительственным силам удалось вернуть под свой контроль четыре крупных района на юго-востоке Хамы, заняв покинутые отступившими террористами города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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