Патриарх Кирилл, Воробьев и Мединский откроют старинный храм после реставрации под Нижним Новгородом

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Нижний Новгород, 9 апреля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл 10 апреля откроет старинный монастырский комплекс в селе Гагино (Нижегородская область) после реставрации.

В церемонии открытия комплекса, который состоит из Казанского храма и храма Всемилостивого Спаса, также примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщает Телеканал 360, в рамках церемонии патриарх наградит благотворителей храма. В этот же день состоится чин великого освящения и божественная литургия.

Напомним, что каменный храм Всемилостивого Спаса был построен во второй половине XVIII века, Казанский храм — в 1845 году. Причем один храм был выполнен в стиле барокко, второй — в стиле классицизма. Казанский храм вошел в историю еще и тем, что именно здесь в 1898 году обвенчались легендарный российский певец Федор Шаляпин и его избранница — балерина Иола Торнаги.

Однако оба сооружения сильно пострадали в годы советской власти. Спасский храм использовался в качестве склада для химических удобрений и к началу 1990-х от него сохранились лишь остатки стен. А Казанский храм был полностью разобран на кирпич. Нетронутым сохранился лишь алтарь.

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