Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

В закладки

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разговор был», — подтвердил Песков агентству РИА Новости.

Путин и Эрдоган обсудили договоренности на прошедшем в Анкаре заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня, добавил он.

Ранее источник в турецком правительстве сообщил, что в ходе беседы мировые лидеры коснулись темы обстрела аэродрома Т-4 в Восточной Гуте. Президенты также обсудили двусторонние отношения стран и сирийский вопрос в целом.

Напомним, по данным Минобороны России, два истребителя F-15 ВВС Израиля выпустили по авиабазе Т-4 восемь ракет, при этом три из них достигли западных границ авиабазы — остальные были сбиты сирийскими ПВО на подлете. По различным данным, в результате ракетной атаки погибли от 2 до 15 человек.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.