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Киев, 9 апреля. Киевлянка возмутилась домашнему заданию сына, которое ему озвучили в школе. Ребенка попросили выучить отрывок из стихотворения русского поэта Александра Пушкина «на языке оригинала».

Одна из жительниц Киева пожаловалась на школу, в которую ходит ее сын. Женщина возмущена тем, что ребенку задали учить отрывок из стихотворения Пушкина «на языке оригинала».

«Ни Туве Янссон, ни Марка Твена, ни Льюиса Кэрролла в оригинале не было», — констатировала она.

Кроме того, по информации украинки, учительница «позволяет себе говорить на русском языке прямо на уроке». А в школе на стенах висят изображения Кремля, балалаек и матрешек, что также задело ярую противницу России.

«Только не говорите мне, что образование и язык тут ни при чем! — приводят ее слова украинские СМИ. — Это так мы воспитываем в школе своих детей?»

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