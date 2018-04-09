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Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»
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    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    16:30  9 Апреля 2018
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    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    Сирия, 9 апреля. Бойцы SDF открыли огонь по мирному митингу в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам», в Алеппо возобновились столкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    «Джейш аль-Ислам»: начала покидать Думу.

    Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в боях с ИГ1 в Даръа.

    Курды: открыли огонь по мирному митингу в Ракке.

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    Местный источник в провинции Дамаск передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинул город Дума. Оставшиеся в населенном пункте радикалы сжигают свое оружие. Ранее сообщалось, что исламистам пришлось согласиться с условиями, предложенными командованием армии САР и специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В соответствии с соглашением, члены «Армии Ислама» освободили всех пленников, содержавшихся в Думе, взамен получив возможность безопасно уехать в Джараблус.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    В районе населенного пункта Талад на западе провинции Алеппо возобновились бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет информационное агентство Almanar News. Напомним, накануне радикальные коалиции заключили временное перемирие, которое должно было продлиться до 13 апреля, однако, как и случалось ранее, боевики нарушили договоренность и начали взаимные обстрелы.

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MGhorab3), что во время взрыва мотоцикла в Аль-Бабе пострадало два человека. Ранее сообщалось, что в результате происшествия ранения получил один мирный житель города.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов группировок радикальной оппозиции в районе поселения Аль-Хула в северной части провинции Хомс. О столкновениях пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Напомним, на территории региона действует режим прекращения огня, который неоднократно нарушали незаконные вооруженные формирования, базирующиеся в окрестностях Ар-Растана. Ранее боевики обстреливали позиции армии САР и нападали на мирные населенные пункты.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Информационное агентство Almanar News пишет, что «свободная армия» несет значительные потери в боях с «Исламским государством».

    В окрестностях административного центра региона не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по мирным кварталам города Даръа, в результате чего пострадало несколько детей.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    В районе Хаза недалеко от административного центра провинции Идлиб прогремел взрыв. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@shahed_alep), что сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате инцидента погибло два мирных жителя, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

    На юге региона продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Ранее сообщалось, что армия САР обстреливает позиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Ат-Тамана.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    Несколько десятков мирных жителей административного центра провинции Ракка вышли на митинг против присутствия в городе проамериканских Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям информационного агентства Almanar News, бойцы курдского ополчения открыли огонь по демонстрантам, в результате чего несколько участников акции получили ранения.

    Напомним, члены «демократической армии» ведут аресты мирного населения призывного возраста для последующей принудительной мобилизации в свои ряды.

    Провинция Хама

    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры» в районе Аль-Сахр на севере провинции Хама.

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ атаковали опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Правительственные войска САР обстреляли позиции «Тахрир аш-Шам» в тех же районах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ракка #идлиб #даръа #сса #хомс #восточная гута #джейш аль-ислам #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 9 апреля 16.30: курды обстреляли мирный митинг в Ракке, из Думы выехал первый автобус с боевиками «Джейш аль-Ислам»
    Сирия новости 9 апреля 12.30: «Джейш аль-Ислам» начала освобождать пленных в Думе, жители Алеппо вышли на митинг в поддержку САА
    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа
    Сирия итоги за сутки на 9 апреля 06.00: боевики отпустят пленных и сдадут Думу, курды задержали десятки жителей
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