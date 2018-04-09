Ирак: турецкая авиация нанесла удары по курдам из РПК

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Анкара, 9 апреля. Турецкая авиация нанесла удары по силам «Рабочей партии Курдистана» в северных районах Ирака.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, ВВС Турции нанесли удары в районах Синаз-Хафтанин, Зап и Метина. Там, как сообщил генштаб ВС Турции, авиаударами были уничтожены 12 укрытий боевиков.

Напомним, официальная Анкара считает связанными между собой все курдские вооруженные формирования, в том числе леворадикальную сепаратистскую «Рабочую партию Курдистана», сирийскую «Народную милицию» (YPG), «Демократический союз» (PYD) и даже проамериканские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF). Турецкие власти полагают, что поставляемые SDF американские вооружения потом расходятся среди всех курдских формирований, что создает значительную угрозу для турецких сил.

После того, как в Вашингтоне заявили о планах создания из курдских формирований «сил обороны границы», в Анкаре заявили, что не потерпят существования на своих границах «террористической армии» и двинули войска на штурм сирийского города Африн.

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