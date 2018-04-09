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Ирак: турецкая авиация нанесла удары по курдам из РПК
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    Ирак: турецкая авиация нанесла удары по курдам из РПК

    14:42  9 Апреля 2018
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    Ирак: турецкая авиация нанесла удары по курдам из РПК

    Анкара, 9 апреля. Турецкая авиация нанесла удары по силам «Рабочей партии Курдистана» в северных районах Ирака.

    Как сообщает турецкое агентство Anadolu, ВВС Турции нанесли удары в районах Синаз-Хафтанин, Зап и Метина. Там, как сообщил генштаб ВС Турции, авиаударами были уничтожены 12 укрытий боевиков.

    Напомним, официальная Анкара считает связанными между собой все курдские вооруженные формирования, в том числе леворадикальную сепаратистскую «Рабочую партию Курдистана», сирийскую «Народную милицию» (YPG), «Демократический союз» (PYD) и даже проамериканские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF). Турецкие власти полагают, что поставляемые SDF американские вооружения потом расходятся среди всех курдских формирований, что создает значительную угрозу для турецких сил.

    Ирак: турецкая авиация нанесла удары по курдам из РПК

    После того, как в Вашингтоне заявили о планах создания из курдских формирований «сил обороны границы», в Анкаре заявили, что не потерпят существования на своих границах «террористической армии» и двинули войска на штурм сирийского города Африн.

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    Автор: Валентин Меликов
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