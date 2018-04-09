Украину впервые допустили на встречу глав МИД «Большой семерки»

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Киев, 9 апреля. Главу дипломатического ведомства Украины Павла Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел стран G7 («Большой семерки»). Об этом в понедельник сообщил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, Украине впервые позволили участвовать в полноценном плановом мероприятии государств «Большой семерки».

«Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — цитируют украинские СМИ слова Шевченко.

Напомним, мероприятие состоится в канадском Торонто 22 апреля.

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