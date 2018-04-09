Песков ответил на вопрос о компенсации ущерба России из-за «дела Скрипаля»

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Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос Федерального агентства новостей о возможной компенсации ущерба российской стороне из-за так называемого «дела Скрипаля».

Корреспондент ФАН обратился к Пескову с вопросом, ведутся ли переговоры между Москвой и Лондоном о возможных компенсациях из-за необоснованных обвинений со стороны Британии в якобы причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Не обсуждается возмещение ущерба британской стороной, — ответил представитель Кремля. — В целом, есть некий дефицит общения с британской стороной. Но этот вопрос на повестке не стоит».

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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