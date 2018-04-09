«Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

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Москва, 9 апреля. Российские власти анализируют ситуацию, чтобы подготовить ответ на новые санкции США. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, во главу угла при изучении возможности принятия ответных мер ставятся исключительно интересы России. Песков также отметил, что встреча президента с бизнесменами, попавшими в санкционный список, пока не планируется, однако она возможна в будущем.

«Это вопиющая история с точки зрения попрания закона, норм всего и вся. Конечно, здесь необходимо тщательно анализировать», — подчеркнул он.

Напомним, что 6 апреля США расширили список антироссийских санкций, включив в него ряд новых имен (бизнесмены, чиновники) и наименований компаний.

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