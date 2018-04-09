Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала: Ляшко решил жениться

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Киев, 9 апреля. Депутат Верховной рады от Партии радикалов Олег Ляшко заявил о планах жениться.

По информации украинских СМИ, украинский нардеп собирается сыграть свадьбу в июне. Его избранницей стала Росита Сайранен, с которой он состоит в отношениях.

«Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситой расписываться… У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала», — приводит слова Ляшко телеканал RT.

Ранее сообщалось, что Ляшко опередил Порошенко и Гройсмана по официальным доходам в 2017 году. Выяснилось, что депутат задекларировал 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов США по курсу национального банка) в прошлом году.

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