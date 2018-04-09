9 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Генпрокуратуре РФ связали дела Березовского, Литвиненко и Скрипаля

В Генпрокуратуре РФ связали дела Березовского, Литвиненко и Скрипаля
Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Он сообщил, что инцидент в Солсбери раскручиваются британскими властями по аналогичным схемам, которые уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти Литвиненко в ноябре 2006 года. По словам Карапетяна, во всех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ.
Вячеслав Володин и Али Лариджани возглавили парламентскую комиссию по сотрудничеству РФ и Ирана
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани возглавили созданную сегодня российско-иранскую парламентскую комиссию по сотрудничеству высокого уровня. Соответствующий документ был подписан в ходе официального визита Володина в Тегеран. Планируется проведение регулярных парламентских консультаций по вопросам энергетики, транспорта, промышленности и туризма. Предполагается, что комиссия будет проводить свои заседания раз в год поочередно на территории России и Ирана.
Минобороны РФ: авиаудар по аэродрому Тифон нанесла авиация Израиля
Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два многоцелевых истребителя F-15 ВВС Израиля, сообщило Минобороны России. До западной части аэродрома долетело три ракеты, остальные были сбиты подразделениями ПВО. В результате атаки, авиационных парк не пострадал, но погибли двое бойцов иранских сил, еще семь человек получили ранения. «Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркивается в релизе Минобороны.
Генсек НАТО заявил, что необходимо усилить ядерное сдерживание России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время посещения штаба Стратегического командования Вооруженных Сил США, что в ответ на модернизацию Россией своего ядерного оружия Североатлантический Блок должен усилить ядерное сдерживание. Столтенберг подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран входящих в НАТО. Но, по мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне США, таким образом, ищут предлог для наращивания своего собственного ядерного потенциала. Что является нарушением всех договоренностей со стороны Соединенных Штатов.
По инициативе России состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН проведет сегодня сразу два заседания. Первое посвятят предполагаемой химической атаке в сирийской Думе. Инициаторами выступили девять государств, среди которых США, Франция и Британия. Инициатором второго, посвященного угрозе международному миру и безопасности, выступила Россия. Речь также пойдет о Сирии, но в контексте провокаций с использованием химического оружия для оправдания нанесения военных ударов извне. Что, собственно, и произошло минувшей ночью.