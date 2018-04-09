9 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Генпрокуратуре РФ связали дела Березовского, Литвиненко и Скрипаля

В Генпрокуратуре РФ связали дела Березовского, Литвиненко и Скрипаля Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Он сообщил, что инцидент в Солсбери раскручиваются британскими властями по аналогичным схемам, которые уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти Литвиненко в ноябре 2006 года. По словам Карапетяна, во всех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ.

Вячеслав Володин и Али Лариджани возглавили парламентскую комиссию по сотрудничеству РФ и Ирана Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани возглавили созданную сегодня российско-иранскую парламентскую комиссию по сотрудничеству высокого уровня. Соответствующий документ был подписан в ходе официального визита Володина в Тегеран. Планируется проведение регулярных парламентских консультаций по вопросам энергетики, транспорта, промышленности и туризма. Предполагается, что комиссия будет проводить свои заседания раз в год поочередно на территории России и Ирана.

Минобороны РФ: авиаудар по аэродрому Тифон нанесла авиация Израиля Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два многоцелевых истребителя F-15 ВВС Израиля, сообщило Минобороны России. До западной части аэродрома долетело три ракеты, остальные были сбиты подразделениями ПВО. В результате атаки, авиационных парк не пострадал, но погибли двое бойцов иранских сил, еще семь человек получили ранения. «Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркивается в релизе Минобороны.

Генсек НАТО заявил, что необходимо усилить ядерное сдерживание России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время посещения штаба Стратегического командования Вооруженных Сил США, что в ответ на модернизацию Россией своего ядерного оружия Североатлантический Блок должен усилить ядерное сдерживание. Столтенберг подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран входящих в НАТО. Но, по мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне США, таким образом, ищут предлог для наращивания своего собственного ядерного потенциала. Что является нарушением всех договоренностей со стороны Соединенных Штатов.