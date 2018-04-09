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Путин проведет встречу с Ткачевым
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    Путин проведет встречу с Ткачевым

    14:16  9 Апреля 2018
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    Путин проведет встречу с Ткачевым

    Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня работает в Москве.

    У него пройдут внутренние совещания и встречи. Ожидается, что глава государства проведет переговоры с министром сельского хозяйства Ткачевым, пояснил пресс-секретарь.

    «Сейчас, естественно, выходят на первый план вопросы, связанные с весенними полевыми работами. запланировано несколько международных телефонных разговоров», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #песков
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