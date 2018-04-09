Путин проведет встречу с Ткачевым

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Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня работает в Москве.

У него пройдут внутренние совещания и встречи. Ожидается, что глава государства проведет переговоры с министром сельского хозяйства Ткачевым, пояснил пресс-секретарь.

«Сейчас, естественно, выходят на первый план вопросы, связанные с весенними полевыми работами. запланировано несколько международных телефонных разговоров», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

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