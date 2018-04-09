Песков рассказал о реакции Москвы на ракетную атаку в Сирии

В закладки

Москва, 9 апреля. Москва обеспокоена в связи с ударом израильских ВВС по военной базе Т-4 в Сирии, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и надеется на взвешенный подход со стороны западных партнеров.

Пока что, отметил Песков, неясно, как будет Россия реагировать на новые удары по Сирии со стороны США.

«Здесь гадание такое, что будет, если произойдет что-то, это неуместно, — подчеркнул Песков. — Мы слышим достаточно грозные заявления, здесь можно только надеяться на взвешенный подход, и что третьи стороны не будут допускать действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии».

Песков подтвердил, что на сирийской авиабазе находились российские военные советники: «Это является поводом для нашей обеспокоенности». В настоящее время ведутся переговоры с Израилем для разбора ситуации. С президентом Путиным представители Израиля не связывались.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.