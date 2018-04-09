Песков об обвале фондового рынка РФ: Для исправления ситуации нужно время

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Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвал российского фондового рынка первым негативным проявлением новых санкций США. Для исправления ситуации требуется определенное время, добавил он.

«Это достаточно новое явление, видим первое проявление негативного характера. Требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации», — сказал представитель Кремля, напомнив, что новые ограничительные меры Вашингтон ввел 6 апреля.

Как сообщалось ранее, сегодня на фоне санкций индекс Мосбиржи потеряет 9%, индекс РТС — более 10%. Лидерами падения стали «РусАл» (-26,7%), «Полюс» (-8,8%), «Норильский никель» (-10%), «Распадская» (-7,2%), «Мечел» (-10%), En+ (-17,7%), ВТБ (-6,7%), Сбербанк (-6,8%) и АЛРОСА (-7%).

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