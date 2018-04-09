Песков прокомментировал ущерб России от санкций США

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Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвал ценных бумаг российских компаний, которые попали под санкции США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание представителя Кремля на обвал на рынке ценных бумаг из-за санкций США. Они поинтересовались, есть ли у российских властей план по стабилизации ситуации.

«Это вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости и ведении правительства, — заметил пресс-секретарь президента РФ. — (А также) выработка позиции и возможных мер по поддержке и минимизации последствий санкций. В Кремле очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и находятся в координации с правительством. Правительство делает все необходимое для минимизации негативного эффекта».

Пескова попросили уточнить, насколько серьезной считают в Кремле сложившуюся ситуацию.

«Это достаточно новое явление, видим первое проявление негативного характера. Требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации. Достаточно недавно, всего несколько дней назад, эти санкции были введены».

Ранее стало известно, что акции компании Олега Дерипаски «Русал» упали на 22% при открытии Московской биржи.

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