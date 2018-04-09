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Кремль отреагировал на сообщения о подготовке провокации в Сирии
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    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке провокации в Сирии

    14:20  9 Апреля 2018
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    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке провокации в Сирии

    Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение главы российского государства Владимира Путина о готовящейся провокации в сирийской Думе.

    «Безусловно, президент говорил (о провокации в Сирии — Прим.ред.), Минобороны, ссылаясь на свои источники, говорило, что подобные провокации готовятся. Провокации с использованием химического оружия террористами, которые могут обладать такими (отравляющими — Прим.ред.) веществами… Пока необходимо тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе. Не имея этой информации, делать какие-то заключения неправильно и небезопасно», — ответил Песков на соответствующий вопрос о химической атаке в Сирии.

    Пресс-секретарь президента России также добавил, что на данный момент в Кремле не комментируют «согласованную позицию Москвы и Тегерана».

    «Пока не могу говорить о согласованной российско-иранской позиции. Пока никто не обладает исчерпывающей информацией, не было предварительного расследования на эту тему», — подчеркнул он.

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #песков #дума #химатака
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