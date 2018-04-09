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Песков раскритиковал Трампа за оскорбление Асада
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    Песков раскритиковал Трампа за оскорбление Асада

    14:21  9 Апреля 2018
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    Песков раскритиковал Трампа за оскорбление Асада

    Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, назвавшего президента Сирии Башара Асада «животным», а также раскритиковавшего Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.

    «Асад является легитимным президентом САР. И с нашей точки зрения непозволительно использование таких оскорбительных выражений в отношении законного избранного президента страны», — подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Госдеп США ранее выразил обеспокоенность в связи с якобы применением химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Москву и Тегеран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума, в результате которой якобы могли погибнуть 40 человек.

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #сирия #трамп #песков
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