Песков раскритиковал Трампа за оскорбление Асада

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Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, назвавшего президента Сирии Башара Асада «животным», а также раскритиковавшего Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.

«Асад является легитимным президентом САР. И с нашей точки зрения непозволительно использование таких оскорбительных выражений в отношении законного избранного президента страны», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Госдеп США ранее выразил обеспокоенность в связи с якобы применением химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Москву и Тегеран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума, в результате которой якобы могли погибнуть 40 человек.

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