Вассерман объяснил вражду между поляками и украинцами словами Тараса Бульбы

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Накануне посольство Украины в Польше сообщило, что в 2017 году поляки совершили нападения на 39 украинцев на почве «национальной нетерпимости». По словам политического консультанта Анатолия Вассермана, вражда между поляками и украинцами исторически объяснима, и при этом она играет на руку России.

Проблему взаимоотношений Польши и Украины можно описать цитатой из «Тараса Бульбы» — «Я тебя породил, я тебя и убью», считает известный российский интеллектуал.

«Идея украинцев как «нерусских» принадлежит Польше. Первым ее озвучил польский историк, политик, а под конец жизни даже священник — Валериан Калинка, который говорил о необходимости превращения русских, проживающих на Украине, в носителей западной христианской цивилизации, поляков. И его мысль о том, что украинцы — не русский народ, прижилась на Украине совсем недавно, с приходом новой власти. Поэтому поляки смотрят на «нерусских» украинцев сверху вниз, поскольку они их сотворили. А украинцы подсознательно испытывают к полякам ненависть, которая сродни животной, описанной в романе Уэллса «Остров доктора Моро», потому что поляки оторвали их от родной русской земли, от родной русской культуры», — отметил Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Происходящее сейчас с украинскими гастарбайтерами в Польше публицист сравнил со старым дорожным плакатом «Водитель, помни, телеграфные столбы нападают на автомобили только в целях самообороны».

«Насколько мне известно, поляки нападают на украинцев не из любви к мордобою, а чтобы отомстить за то, что на Украине провозглашены героями те, кто особо отличился в деле полякоубийства. Напомню, в годы Великой Отечественной войны галицкие нацисты, именовавшие себя Украинской повстанческой армией (современная УПА1 запрещена в России), убили примерно 80 тысяч мирных поляков, живших на территории, которую сегодня называют Западной Украиной. Причем не просто убили, а замучили людей такими способами, что даже эсэсовцев, вроде бы ко всему привычных, и тех тошнило», — заметил Анатолий Вассерман.

При этом собеседник ФАН напомнил, что галицкие нацисты — это никакая не украинская, не повстанческая и не армия.

«Не украинская — потому что была сформирована исключительно из жителей Галичины, жители Украины в ней не участвовали. Не повстанческая — поскольку была сформирована немцами для решения немецких задач. И не армия — потому что практически не участвовала ни в каких боевых действиях. Так вот, провозглашая галицких нацистов героями, украинцы оправданно навлекли на себя гнев поляков, так как в 2016 году Польша признала действия солдат УПА геноцидом польского населения», — сказал Анатолий Вассерман.

По мнению знатока, негостеприимное отношение, которое демонстрируют поляки по отношению к украинцам, России выгодно.

«России от этого только лучше, потому что при таком раскладе уменьшается число украинцев, которые едут в Польшу на заработки. Вместо этого они приезжают зарабатывать в Россию, и тут их не спрашивают, как они относятся к боевикам УПА, потому что русская цивилизация — самая гуманная в мире», — добавил Анатолий Вассерман.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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