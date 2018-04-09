«От металлургов до оборонки»: Медведев поручил разработать меры поддержки попавших под санкции

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Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложения по поддержке попавших под санкции США российских компаний.

«Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — заявил он в ходе совещания с вице-премьерами.

При этом Медведев подчеркнул, что кабмину нужно «выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку можно было бы компаниям оказать».

Напомним, 6 апреля Минфин США расширил антироссийские санкции в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ». Под новые ограничительные меры впервые попали крупные бизнесмены, в частности, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов.

О необходимости поддержать попавшие в обновленный черный список США отечественные компании в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня об этом также сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

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