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«От металлургов до оборонки»: Медведев поручил разработать меры поддержки попавших под санкции
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    «От металлургов до оборонки»: Медведев поручил разработать меры поддержки попавших под санкции

    14:06  9 Апреля 2018
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    «От металлургов до оборонки»: Медведев поручил разработать меры поддержки попавших под санкции

    Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложения по поддержке попавших под санкции США российских компаний.

    «Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — заявил он в ходе совещания с вице-премьерами.

    При этом Медведев подчеркнул, что кабмину нужно «выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку можно было бы компаниям оказать».

    Напомним, 6 апреля Минфин США расширил антироссийские санкции в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ».  Под новые ограничительные меры впервые попали крупные бизнесмены, в частности, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов.

    О необходимости поддержать попавшие в обновленный черный список США отечественные компании в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня об этом также сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #медведев #правительство #бизнес #поддержка #санкции сша
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