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«Пораженных химоружием» омывают голыми руками»: в России проанализировали новый вектор пропаганды Запада
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    «Пораженных химоружием» омывают голыми руками»: в России проанализировали новый вектор пропаганды Запада

    14:51  9 Апреля 2018
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    «Пораженных химоружием» омывают голыми руками»: в России проанализировали новый вектор пропаганды Запада

    Москва, 9 апреля. В эфире программы «Формула смысла» на радиостанции ВестиFM политолог Дмитрий Куликов проанализировал грубо сфабрикованные провокации против России.

    Политолог Дмитрий Куликов напомнил, что дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обсуждалось, в том числе «с большой долей сарказма».

    «Там действительно есть над чем поиздеваться, потому что так грубо, так бессмысленно и так необоснованно состряпать провокацию, на которой построить создание антироссийского фронта, – это отдельный предмет не для анализа, а для сарказма», — заявил политолог.

    При этом, по словам Куликова, «такая грубая и бездоказательная» провокация, исполненная именно в таком жанре, и нужна. Так, если были бы представлены факты, доказательства, которые подтверждали причастность России к этой ситуации, то любой «подпишется под антироссийским фронтом». Однако было важно сделать другое – «изнасиловать» все геополитическое пространство, чтобы бредовость гипотезы причастности России была очевидна для всех, а она для всех очевидна».

    По мнению Куликова, новые провокации не заставили себя ждать. Так, накануне появилась сообщение «Белых касок», что при авиаударе по сирийскому городу Дума применялись бомбы с хлором, при этом вновь нет никаких доказательств.

    «Ну как так – оказывают помощь пораженным химоружием, омывая их водой с голыми руками», — акцентирует внимание Куликов. 

    Так называемое дело Скрипаля и якобы применение химического оружия в Сирии укладываются в новый вектор пропаганды Запада. По мнению Куликова, сложившаяся ситуация является постановочной, «это вообще никого уже не интересует, именно поэтому и должен был быть задан вектор со Скрипалями».

    Напомним, глава Центра генерал-майора Юрий Евтушенко заявил, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось. Все обвинение, высказанные в адрес Дамаска со стороны Запада, «не более, чем очередная фальшивка».

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #химоружие #запад #провокация
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