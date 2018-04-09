Медведев поручил проработать вопрос об ответных мерах России на санкции США

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Москва, 9 апреля. Российская Федерация оставляет за собой право ответить на новые американские санкции. Об этом в понедельник заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — решительно подчеркнул председатель кабинета министров.

Медведев поручил вице-премьерам, министрам и главам ведомств «проработать вопрос об эффективных зеркальных мерах России».

Он также отметил, что в ряде случаев контрмеры обязательно последуют.

«Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что главная цель новых антироссийских санкций — продвинуть собственные коммерческие интересы.

Напомним, 4 апреля министерство финансов США внесло ряд российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в санкционный список. Москва назвала этот шаг недружественным.

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