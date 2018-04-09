Медведев поручил проработать вопрос об ответных мерах России на санкции США
Москва, 9 апреля. Российская Федерация оставляет за собой право ответить на новые американские санкции. Об этом в понедельник заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
«Конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — решительно подчеркнул председатель кабинета министров.
Медведев поручил вице-премьерам, министрам и главам ведомств «проработать вопрос об эффективных зеркальных мерах России».
Он также отметил, что в ряде случаев контрмеры обязательно последуют.
«Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать», — подчеркнул Медведев.
Кроме того, Медведев заявил, что главная цель новых антироссийских санкций — продвинуть собственные коммерческие интересы.
Напомним, 4 апреля министерство финансов США внесло ряд российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в санкционный список. Москва назвала этот шаг недружественным.