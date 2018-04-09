На попытку США демонизировать Россию перед ЧМ-2018 отреагировали в Госдуме

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Власти США призвали своих граждан «дважды подумать», прежде чем посещать ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России.

«Я бы подумал дважды, потому что у нас не будет прежней возможности защитить наших граждан и предоставлять нормальную консульскую поддержку, пока они там. Так же, как и другие страны», — ссылается на анонимный источник в Вашингтоне британское издание The Guardian.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что вовсе не Россия первой прибегла к жестким высказываниям и решительным мерам.

«Я напомню, что в ситуации, развернувшейся вокруг высылки дипломатов, Российская Федерация была вынуждена отвечать на враждебные действия других государств. Изначально наших дипломатов выслали другие страны, мы всего лишь зеркально ответили на их действия. Показательно, что на этот шаг США и их партнеры пошли, не дождавшись результатов расследования по так называемому «делу Скрипалей», — говорил политик.

По словам народного избранника, США, основываясь на собственных домыслах, которые не имеют под собой никаких реальных оснований, пошли на недружественный шаг по отношению к РФ. В частности, они не только выдворили отечественных дипломатов, но и закрыли наше консульство в Сиэтле.

«Вся эта вереница санкционных и дискриминационных действий, инициатором которых является администрация Соединенных Штатов, необходима для того, чтобы демонизировать Россию. Что касается нашего зеркального ответа, рискну предположить, что наши западные «партнеры» просто не задумывались о том, что Россия сможет ответить на их действия», — отмечает Андрей Красов.

Собеседник агентства напомнил, что чемпионат проводится раз в четыре года. И если бы власти США хотели, чтобы их граждане имели возможность его посетить, то американские дипломаты смогли бы обеспечить болельщикам комфортный визит в Россию. Особенно учитывая тот факт, что РФ тщательнейшим образом готовится к этому событию и будет в состоянии обеспечить беспрецедентный уровень безопасности во время проведения спортивного мероприятия.

«Тех болельщиков, которые не побоятся санкций и угроз со стороны властей собственных стран, ждет незабываемое зрелище. Они смогут насладиться не только масштабом и зрелищностью чемпионата, но и оценить красоты нашей природы и особенности историко-архитектурного наследия. Ведь наша история и культура, которым более тысячи лет, может восхитить и удивить любого, в отличие от истории и культуры страны, которой около 300 лет, и которая пытается нам оппонировать», — резюмировал Андрей Красов.

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