Норвежский биатлонист со слезами на глазах заявил о завершении карьеры

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Осло, 9 апреля. Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен, выступая на пресс-конференции, заявил о завершении своей спортивной карьеры.

Свендсен признался, что после Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане в нем угас соревновательный азарт, дальнейших мотиваций для профессиональных выступлений на соревновательном уровне у него не осталось. Со слезами на глазах спортсмен отметил, что уйти из спорта «оказалась немного сложнее», чем он рассчитывал.

Как напоминает «Свободная пресса», норвежцу удалось завоевать бронзовую медаль в масс-старте на играх в Пхенчхане, а также два серебра в мужской и смешанной эстафетах. Свендсен становился чемпионом Олимпийских игр четыре раза.

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