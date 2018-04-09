«Африканские стандарты жизни»: украинский депутат привез в Донбасс 10 тонн пасок со своим портретом

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Киев, 9 апреля. Украинский депутат Олег Недава привез в Донбасс 10 тонн пасок со своим портретом, заявил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Депутат из франции «Блок Петра Порошенко» приехал в подконтрольный ВСУ Славянск и привез 10 тонн пасок со своим портретом.

Украинский политик при этом выступал от партии «Наш Край», в отделения которой должны были прийти местные жители, чтобы получить специальную пластиковую карточку. Ее необходимо было предъявить в магазине, что получить выпечку.

Украинский журналист возмущен, что депутат пытается добиться симпатии у людей с помощью еды. Он обращает внимание, что в Славянске ужасные дороги, а также перебои с водоснабжением.

«В городе развал и деградация коммунального хозяйства, перебои с водой, ужасные дороги, а на фоне всего этого политики покупают голоса населения за еду, — заявил он в социальной сети. — Это уже африканские стандарты жизни без преувеличения».

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