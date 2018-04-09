Сирия: террористы ИГ атаковали САА на автостраде Хомс — Дейр-эз-Зор

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Хомс, 9 апреля. Скрывающиеся в пустынях в сирийской провинции Хомс боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) атаковали опорные пункты Сирийской Арабской Армии на автодороге, соединяющей города Хомс и Дейр-эз-Зор.

Атака на сирийские части началась сразу после полуночи с подрыва заминированного автомобиля, и продолжилась на участке от города Ас-Сухна до Дейр-эз-Зора.

Как сообщает портал «Военный обозреватель», начавшиеся около полуночи боевые действия продолжаются до сих пор.

Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля выпустили несколько ракет по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. По имеющимся данным, в результате нападения погибли несколько человек. Ракетная атака произошла около 3.30 по местному времени.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с авиабазы Т-4, в общей сложности было выпущено восемь ракет. При начале атаки были использованы средства для подавления систем радиоэлектронной борьбы ПВО Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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