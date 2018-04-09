Лавров: Военные РФ не обнаружили следов применения хлора в сирийской Думе

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Москва, 9 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что военные специалисты РФ уже выезжали на место предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума и не обнаружили там никаких следов применения хлора.

По его словам, на месте также побывали специалисты Сирийского общества Красного полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и ООН.

«Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что врачи в сирийском городе Дума опровергли слухи о поступлении пациентов с признаками химического отравления, о чем сообщил Центр примирения в САР. Как сообщил Лавров, оперативные обвинения Дамаска в химической атаке в Сирии не стыкуются с тем, что могло произойти в реальности. Министр подчеркнул, что Россия не против проведения расследования предполагаемой атаки в САР.

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