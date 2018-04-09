Житель Башкирии отрезал голову отказавшей ему в сексе подруге

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Уфа, 9 апреля. Жителя города Сибай подозревают в жестоком убийстве своей гостьи, которая отказала ему в сексе после распития спиртных напитков. Следствие полагает, что ранее судимый за убийство мужчина задушил подругу, после чего отрезал ей голову.

По версии следствия, убийство произошло дома у подозреваемого 7 апреля. После совместного распития спиртных напитков 28-летний мужчина потребовал половой близости от 54-летней гостьи, и получив отказ, задушил ее. Затем, желая избавиться от тела по частям, отрезал голову и положил в пакет для мусора.

«Пакет отдал зашедшему в гости знакомому и попросил выбросить «мусор», что гость и сделал. Вернувшись в квартиру и увидев тело, пришедший убежал, но сообщил о случившемся в правоохранительные органы», — указано в сообщили пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Следствие ходатайствовало о помещении подозреваемого по стражу, в ближайшее дело ему будет предъявлено обвинение.

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