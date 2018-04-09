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Сирия не принимает курдских порядков: ФАН публикует интервью с учителем из Телль-Рифата
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    Сирия не принимает курдских порядков: ФАН публикует интервью с учителем из Телль-Рифата

    14:35  9 Апреля 2018
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    Сирия не принимает курдских порядков: ФАН публикует интервью с учителем из Телль-Рифата

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Телль-Рифате, где пообщался с местным учителем Абу Джафаром, который преподает в школе имени мученика Мухамеда Каранда. Он рассказал, о том, как курды пытались навязать местному арабскому населению свои порядки:     

    «Вот уже два года, как мы начали открывать школы в этом районе и обучать [детей] по сирийской системе образования. Однако курды неоднократно пытались внедрить свою систему, но мы отстояли свое право обучать детей по сирийской системе образования. Мы возобновили обучение по сирийской системе в прошлом году».

    По словам Абу Джафара, курды в свою очередь, обязали персонал школы и учащихся платить за чистоту помещения 2500 лир, а также за чистую воду:

    «Если курды видят автомобиль с неместными номерами, то автоматически штрафуют водителя на 10 000 лир и отправляют на месяц в тюрьму. Курды насильно начали обучать местных курдскому языку. Что касается системы обучения, они выкинули [из программы] несколько предметов, например, религию ислама и многие другие. Затем местные жители устроили бойкот здесь, в Телль-Рифате. Однако курды на протяжении долгого времени пытались еще не раз поменять систему обучения, но они этого сделать уже не смогли».

    Абу Джафар объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей, что система обучения, предлагаемая курдами, была не корректна и не отражала преданность народа, населяющего этот район Сирии, своим традициям:

    «Народ, который является частью Сирии, не жил как часть курдской партии. Последствия [курдской системы обучения]очень большие. Ведь есть такие дети, которые не знают арабского языка, и затем они не могут продолжить обучение в наших школах. Таким образом, арабские школы покинули многие курды, которые не продолжили обучение и остались сидеть дома. Тем самым, курды превратились в необразованный народ».

    Напомним, проводимая курдскими вооруженными формированиями политика на подконтрольных им территориях провинций Алеппо, Ракка и Хасака вызывает массовые акции протеста среди местных жителей, которые воспринимают курдские отряды как замену террористов ИГИЛ1 (запрещено в РФ), что закономерно приводит к появлению антикурдских ополчений. Так, в марте появилось вооруженное формирование «Народное сопротивление Ракки», которое уже провело ряд военных акций против американских военнослужащих и курдских вооруженных формирований.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #курды #телль-рифат
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