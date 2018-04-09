Франция отводит внимание: эксперт объяснил, зачем Париж заявил о непричастности к удару по Т-4

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Французские ВВС не наносили удары по сирийской авиабазе Т-4 (провинция Хомс), сообщил представитель генерального штаба французской армии Патрик Штайгер.

«Это были не мы», — сообщает агентство France-Presse со ссылкой на слова Штайгера.

Напомним, минувшей ночью сирийская авиабаза Т-4 была атакована ракетами. Телеканал Al Mayadeen заявил, что ракеты прошли сквозь воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного Моря. В результате атаки, как отмечает агентство SANA, погибли и получили осколочные ранения несколько человек. О своей непричастности к удару заявила и американская сторона, в Вашингтоне пояснили, что в настоящее время стана не проводит военных операций против Сирийской арабской республики.

Минобороны РФ сообщило, что удар по Т-4 был нанесен двумя израильскими истребителями F-15, при этом пять из восьми выпущенных ракет были сбиты системами ПВО. Корреспондент ФАН, побывавший на авиабазе Т-4, сообщал, что в результате атаки авиабаза понесла незначительный ущерб. погибло двое бойцов иранского ополчения, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

В свою очередь официальный Тель-Авив отказывается комментировать сообщения о ракетном ударе. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в этой ситуации нельзя забывать о типе самолета, с которого мог быть нанесен удар.

«Ранее сообщалось, что удары по сирийской авиабазе наносили израильские истребители F-15. В США сразу заявили о своей непричастности, Израиль занял позицию «ничего комментировать не будем». И тут появляется Франция, которая говорит, что не имеет никакого отношения к удару. Возникает закономерный вопрос — «ребят, а у вас что, F-15 есть на вооружении?». Париж использует самолеты Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale и у них не должно быть F-15. Так что я думаю, что это Франция отводит внимание общественности от США, которые и могли нанести этот удар», — подчеркнул эксперт.

Выяснить, кто на самом деле нанес удар довольно просто — для этого сирийские и российские военные должны обследовать воронки, оставшиеся после разрыва ракет. В них могут оставаться хвостовые стабилизаторы, небольшие детали электроники и другие фрагменты снаряда, которые помогут четко определить, кто на самом деле стоял за ударом.

«Дело в том, что у израильских F-15 есть свои ракеты класса «воздух-поверхность», они имеют индекс AGM-142 Have Nap, а войсках ракету прозвали «Папай». Это высокоточная тактическая ракета. На американские же F-15 ставятся два вида ракет — это AGM-65 Maverick, известная ракета, которую США применяли во время конфликта в Персидском заливе и высокоточная ракета AGM-158 JASSM класса воздух-поверхность», — продолжает Леонков.

Однако JASSM — это относительно новая разработка, которая в будущем будет массово ставиться на последние модификации американских F-15SE (Silent Eagle) и которая пока не используется. Соответственно остается всего две ракеты, которые могли быть использованы для атаки на Т4 — это израильский «Папай» и американская JASSM.

«По фрагментам этих ракет уже можно четко сказать, кто применял. Это как почерк, как подпись страны, которая на самом деле и ударила по Т4. Кроме того я не уверен, что это (сам удар по авиабазе) было выгодно Тель-Авиву, у которого есть договоренность с Москвой об использовании авиации. И еще один важный момент — Израиль применяет для ударов по земле самолеты F-16, так было 10 февраля, когда их ВВС били по этой же авиабазе. Тогда отработали сирийские ПВО, в результате чего Израиль потерял один свой самолет. Еще очень много вопросов и точек над i, которые нужно сопоставлять», — заключил эксперт.

Отметим, ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт не исключил, что Соединенные Штаты могут предпринять силовые шаги в ответ на химатаку, которую якобы провели сирийские правительственные войска. Американский лидер, в свою очередь заявил, что Дамаску придется «заплатить большую цену».

«Много погибших, в том числе женщины и дети, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену», — написал Трамп в своем Twitter.

Однако главе США стоило бы задуматься, имела ли смысл химическая атака в Думе, если сирийские войска успешно вели наступление на позиции боевиков и фактически уничтожали их без серьезных препятствий?

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