Предсказавшие падение рубля россияне продолжают копить деньги в нацвалюте — ВЦИОМ

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Москва, 9 апреля. Россияне уже год живут в ожидании падения курса рубля к доллару, следует из данных мартовского опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, при этом население все равно предпочитает хранить депозиты в национальной валюте. Во время исследования, социологи поинтересовались у россиян, в какой валюте они хранят сбережения, а также какой курс доллара по отношению к рублю ожидают увидеть в ближайшей перспективе. Среди тех, кто дал точный прогноз, 52% россиян ответили, что в трехмесячной перспективе прогнозируют 61 рублей за доллар.

Через год, по мнению 38%, доллар будет стоить 64 рубля. Отмечается, что опрос проводился при официальном курсе ЦБ в 57 рублей за доллар. В марте 2018 года о том, что у них есть сбережения, рассказали 29% опрошенных. 68% имеющих вклады при этом хранят свои деньги в рублях.

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