Элемент культурного запугивания: билборды об украинском языке появились в Одессе

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Одесса, 9 апреля. Жителей Одессы начали запугивать накануне 70-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший кандидат в мэры города Вячеслав Азаров.

Он разместил снимок билборда, содержание которого можно трактовать как угрозу русскоязычному большинству одесситов.

«Війна там, де не було української державної мови. Ми вже вивчили українську мову і розмовляємо на нею. А ви? Наша мова — наша зброя у війні з агресором. (Война там, где не было украинского государственного языка. Мы уже выучили украинский язык и разговариваем на нем. А вы? Наш язык — наше оружие в войне с агрессором — Прим.ред.)», — написано на билборде.

Азаров назвал установивших билборд «негодяями», которые признаются, что убивают не за территории или политический выбор, а за язык.

«Негодяи уже даже не стесняются открыто признаваться, что пошли убивать не за геополитический выбор и не за территориальную целостность, а за то, что люди на Донбассе разговаривают на другом языке. И продажные барыги из Одесской мэрии большими билбордами такое рекламируют на центральных улицах русскоязычного города», — написал политик.

Он также назвал это «элементом культурного запугивания».

День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков отмечается 10 апреля.

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