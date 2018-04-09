Британские СМИ сообщили о перехваченном «российском сообщении» после отравления Скрипалей

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Лондон, 9 апреля. Британские ВВС перехватили сообщение с текстом «Посылка доставлена» вскоре после того, как в британском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По сообщениям СМИ, именно это заставило уверовать Лондон в то, что за нападением на экс-разведчика стоит Москва.

Два сообщения были перехвачены на юге Кипра 4 марта — именно в этот день произошло отравление Скрипалей.

По информации The Times, одно из этих сообщений якобы было отправлено из Сирии «официальному лицу» в Москве, в тексте содержались слова «Посылка доставлена», говорилось также, что двое лиц «совершили успешный выход».

«Увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем ранее и не было принято всерьез», — отмечается в статье.

После начала расследования Лондон передал эти данные союзникам, что в последствии стало причиной высылки российских дипломатов из стран ЕС, США, Канады и Норвегии.

Отметим, что Москва многократно отрицала обвинения в причастность к нападению на Скрипалей.

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