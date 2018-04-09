Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Глава департамента образования Москвы рассказал о будущем столичной школы
Общество
Станцию метро «Новокрестовская» могут отключить от энергоснабжения из-за долгов «Метростроя»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава департамента образования Москвы рассказал о будущем столичной школы

    13:40  9 Апреля 2018  /обновлено: 13:47  09 Апреля 2018
    33

    Глава департамента образования Москвы рассказал о будущем столичной школы

    Москва, 9 апреля. Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал о перспективах развития образования в городе.

    Исаак Калина отметил, что изменения в системе образования Москвы начались еще в 2010 году. Одним из радикальных изменений является система финансирования, согласно которой средства идут в одинаковом объеме на одного ученика несмотря на то, в какой именно школе ребенок получает образование.

    Согласно результатам международного исследования PIRLS (оценка читательской грамотности в младших классах), московская начальная школа заняла лидирующую позицию в мире. Успешно прошла исследование PISA(международное исследование среди старшеклассников) и старшая школа, но осталась на шестом месте в мире.

    «Я думаю, что москвичи имеют право быть лучшими в мире не только в начальной школе, но и в старшей тоже», — добавил Калина.

    Глава департамента образования Москвы рассказал о будущем столичной школы

    В связи с этим был инициирован проект, который называется интеграцией всех уровней образования, но в действительности он стал предпрофессиональным образованием. Так, в рамках проекта были созданы инженерные, академические, медицинские классы. Благодаря тому, что дети смогут в них обучаться, они могут поближе познакомиться со специальностью, которую выбрали для дальнейшего изучения. Преимущество подобных классов заключается в том, что, если ученику что-то не понравилось, и он понял, что это не его, ребенок может поменять профессию и направление еще в школе. Отмечается, что с каждым годом количество таких классов увеличивается.

    «Думаю, что в следующие годы мощно будет развиваться старшая школа — с 8-го класса», — заявил руководитель департамента.

    Согласно полученным данным, увеличивается доля московских учеников, которые заняли первые места на заключительных этапах всероссийской олимпиады школьников. В 2010 году доля московских победителей составила 19%, в 2017 возросла до 37%.

    На вопрос журналиста «Интерфакс», будут ли школы одинаковыми, Исаак Калина подчеркнул, что «как бы одинаково ни выглядела школа», дети всегда будут вырастать разными. Это связано с тем, что у них разные окружение, семьи, дополнительное образование, кроме этого немаловажную роль играет даже то, какие смотрят фильмы и читают книги дети. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #школа #образование #исаак калина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Остудим их пыл: в Совфеде рассказали об ответе России на санкции США

      10:55 9 Апреля 2018 21177
      Читать
      10:31
      Сегодня

      Сирия: корреспондент ФАН сообщил подробности ракетной атаки на базу Т-4 в Хомсе
      8:01
      Сегодня

      Глава облсовета в Кемерово Синицын досрочно подал в отставку в пользу Тулеева
      7:37
      Сегодня

      Володин рассказал о вкладе России и Ирана в урегулирование конфликта в Сирии
      7:10
      Сегодня

      Захарова: Москва готовит ответ на новые санкции США
      7:05
      Сегодня

      Сирия: боевики ИГ атаковали позиции армии Асада после удара по аэродрому Т-4

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7463

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      957

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      19649

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      847

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4102
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      18560
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      5095
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      36716
      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      6:58   9 Апреля 2018
      6591