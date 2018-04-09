Глава департамента образования Москвы рассказал о будущем столичной школы

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Москва, 9 апреля. Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал о перспективах развития образования в городе.

Исаак Калина отметил, что изменения в системе образования Москвы начались еще в 2010 году. Одним из радикальных изменений является система финансирования, согласно которой средства идут в одинаковом объеме на одного ученика несмотря на то, в какой именно школе ребенок получает образование.

Согласно результатам международного исследования PIRLS (оценка читательской грамотности в младших классах), московская начальная школа заняла лидирующую позицию в мире. Успешно прошла исследование PISA(международное исследование среди старшеклассников) и старшая школа, но осталась на шестом месте в мире.

«Я думаю, что москвичи имеют право быть лучшими в мире не только в начальной школе, но и в старшей тоже», — добавил Калина.

В связи с этим был инициирован проект, который называется интеграцией всех уровней образования, но в действительности он стал предпрофессиональным образованием. Так, в рамках проекта были созданы инженерные, академические, медицинские классы. Благодаря тому, что дети смогут в них обучаться, они могут поближе познакомиться со специальностью, которую выбрали для дальнейшего изучения. Преимущество подобных классов заключается в том, что, если ученику что-то не понравилось, и он понял, что это не его, ребенок может поменять профессию и направление еще в школе. Отмечается, что с каждым годом количество таких классов увеличивается.

«Думаю, что в следующие годы мощно будет развиваться старшая школа — с 8-го класса», — заявил руководитель департамента.

Согласно полученным данным, увеличивается доля московских учеников, которые заняли первые места на заключительных этапах всероссийской олимпиады школьников. В 2010 году доля московских победителей составила 19%, в 2017 возросла до 37%.

На вопрос журналиста «Интерфакс», будут ли школы одинаковыми, Исаак Калина подчеркнул, что «как бы одинаково ни выглядела школа», дети всегда будут вырастать разными. Это связано с тем, что у них разные окружение, семьи, дополнительное образование, кроме этого немаловажную роль играет даже то, какие смотрят фильмы и читают книги дети.

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