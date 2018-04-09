Акции компании Дерипаски рухнули при открытии Московской биржи

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Москва, 9 апреля. Акции компании «Русал» (UC Rusal) Олега Дерипаски снизились на 22% при открытии Московской биржи.

Акции Дерипаски рухнул после появления информации о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств. Отмечается, что это может произойти из-за введения против «Русала» санкций со стороны Соединенных Штатов.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, акции компании упали на 22%. В понедельник, 9 апреля, на 10.42 по московскому времени их стоимость составила 22 рубля за бумагу.

«Отечественный фондовый рынок тут же отреагировал падением акций «Русала» и En+. За этим начали снижаться другие ценные бумаги, а также рубль», приводит слова вице-президента Золотого монетного дома Алексея Вязовского «Утро.ру»

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