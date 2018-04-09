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Политика
Откаты по-американски: как США израсходовали 1,1 миллиарда долларов на борьбу с «русскими троллями»
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    Откаты по-американски: как США израсходовали 1,1 миллиарда долларов на борьбу с «русскими троллями»

    16:42  9 Апреля 2018
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    Соединенные Штаты потратили на так называемую «борьбу с русскими троллями» 1,1 миллиарда долларов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Пользователи американской социальной новостной сети reddit опубликовали результаты расследования, согласно которому в 2017 и 2018 гг. Федеральное бюро расследований (ФБР) выделило 300 миллионов на борьбу «с русскими троллями»; Демократическая партия США — 400 миллионов для усиления безопасности в ходе выборов; Государственный департамент США — 160 миллионов для противодействия вмешательству России. Кроме того, 240 миллионов было выделено Facebook для борьбы с «русскими троллями». Итого — 1,1 миллиарда долларов.

    Откаты по-американски: как США используют 1,1 миллиарда долларов на борьбу с «русскими троллями»

    Опубликованная информация вызвала негодование у некоторых американских граждан. Так, например, пользователь под ником lemmyisgod1 пишет, что лучше бы эти деньги ушли на образование американцев в старших классах. И тогда бы, отметил он, США не имели бы такого «доверчивого и глупого населения». Другой пользователь под ником insomniacUNDERSCORElemon пошутил, что «программа F-35 смеется в фоновом режиме», имея ввиду дороговизну и бесполезность американского истребителя нового поколения.

    Федеральное агентство новостей (ФАН) подготовило на основе опубликованной статистики свою инфографику, чтобы наглядно показать, куда и на что тратились деньги американских налогоплательщиков.

    Откаты по-американски: как США использует 1,1 миллиарда долларов на борьбу с «русскими троллями»

    Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин прокомментировал ФАН растраты США на борьбу с «русскими троллями». 

    «Остается только порадоваться за бюджетополучателей и в очередной раз утереть скупую слезу по поводу уровня компетенции президентской администрации Соединенных Штатов. Во-первых, борьба с троллями в социальных сетях сродни борьбе всем известного Дон Кихота Ламанческого с ветряными мельницами, так как за троллей борцы принимают не только патриотично настроенных граждан России, но и просто несогласных во всем мире с официальной точкой зрения Госдепа. Во-вторых, самый лучший метод борьбы с троллями, не суть важно, русскими ли или, допустим, норвежскими, — это их полное игнорирование. А на реализацию этой сложной, но, вне всяких сомнений, эффективной концепции, при условии применения некоторых, не самых значительных ресурсов головного мозга, уйдет ровно ноль долларов», — пояснил Владимир Головашин.

    Однако, заметил эксперт, с точки зрения американского государства, нанимать на работу «антитроллей» и платить им неплохую зарплату есть один из важнейших способов активизировать покупательную способность внутреннего рынка США с помощью создания новых рабочих мест. К тому же нести миру единственно верную американскую пропаганду — дело, безусловно, святое, и это производство гораздо труднее перевести в Юго-Восточную Азию.

    «Так что программа президента Трампа по возвращению величия Америке исполняется, о чем эти же самые «анти-тролли» всему миру и расскажут, пусть и за бюджетные деньги. Хотя по сути все равно получается, что эта борьба — деньги в трубу и нецелесообразное использование средств налогоплательщиков. Боюсь себе представить размеры откатов американским чиновникам, ответственным за выделение финансирования. И эти люди еще что-то говорят о коррумпированности российской власти, вместо того, чтобы просто посмотреть на себя со стороны другого государства. Даже и не с российского, а с той же родины троллей. Идиотизм же. Или коррупция. Или и то, и другое, откуда не глянь. Ну, а что не так?» — заключил Владимир Головашин.

    Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что американская схема траты денег намного интереснее, чем просто нецелесообразное использование денег налогоплательщиков.

    «Траты на поиск «русских хакеров» — огромные деньги. При этом ткнуть пальцем можно практически в кого угодно. Или договориться с Цукербергом о том, чтобы он заблокировал 100500 тысяч «русских пропагандистских аккаунтов» — и ты в выигрыше. Деньги освоены. Поэтому понятно, что все эти миллионы и миллиарды долларов не то, чтобы шли на конструирование санкционной политики, но то, что они весьма своеобразно стимулируют многих и многих чиновников, а опосредованно и бизнесменов продолжать санкционную войну — это бесспорный факт. Просто важно понимать, что американцы и к войнам всегда относились, как к еще одному методу получения прибыли. Читайте генерала Батлера, его книгу «Война — это попросту рэкет». Она в прошлом веке написана, но, по сути, в военной политике США особо ничего не изменилось. Санкционная война — она для определенных политических, военных и коммерческих кругов США еще более выгодна, потому что тут и убытков и издержек минимум», — рассказал Александр Чаусов.

    Что касается рядовых граждан США, то, по словам эксперта, градус недовольства именно по теме такого «освоения» денег растет, а вот доверие к правительству и Конгрессу с Сенатом падает. Достаточно посмотреть соответствующие опросы за 2015-17 гг.

    «И одним из резонансных пунктов как раз и являются такие вот интересные траты. При том не только на «санкционную войну с Россией». У них там много и других не менее «интересных» проектов», — резюмировал Александр Чаусов.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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