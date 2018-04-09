Проживающий в Лондоне свидетель по делу Березовского опасается за свою жизнь

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Лондон, 9 апреля. Советник генерального прокурора Российской Федерации Николай Атмоньев заявил, что проживающий в Лондоне ответчик по иску Бориса Березовского Владимир Терлюк боится за свою жизнь после случая с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова Николая) я весь обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи, — процитировал Атмоньев обращение Терлюка, которое опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры. — Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании».

Как сообщало ранее издание «Утро.ру», Лондон пытается уничтожить информацию об отравлении Скрипаля.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея и его дочь отравили в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в причастности к инциденту Россию, Москва категорически отрицает все обвинения. Власти Соединенного Королевства до сих пор не предоставили никаких доказательств.

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