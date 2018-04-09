Киев объявил о готовности Турции направить миротворцев в ДНР и ЛНР

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Стамбул, 9 апреля. Анкара поддержали ввод миротворческой миссии ООН в Донецкой и Луганской народных республиках, заявив о готовности принять в ней участие. Об этом сегодня по итогам встречи президента Украины Петра Порошенко и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила пресс-служба украинского лидера.

Переговоры прошли в Стамбуле. В них также приняли участие главы МИД двух государств Павел Климкин и Мевлют Чавушоглу. Главным вопросом на повестке стала обстановка в Донбассе. Президент Украины проинформировал Эрдогана о положении дел на юго-востоке страны.

«Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — уточнили в пресс-службе Порошенко.

Напомним, 7 апреля глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев с помощью Германии, Франции и США будет «давить» на Россию в вопросе размещения миротворцев ООН в Донбассе. При этом он уточнил, что детали и «тактику» ввода миротворцев Порошенко согласует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе своего визита в Берлин 9 – 10 апреля. С Парижем, как утверждает министр, вопрос уже согласован, на очереди — «согласование с американцами».

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